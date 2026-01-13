Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу - 510,86 теңге, сату - 514,30 теңге;
– еуро: сатып алу - 594,14 теңге, сату - 599,15 теңге;
– рубль 6,36 - 6,49 теңге аралығында саудаланады.
– юань 73,49 - 76,78 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 509,01 теңгеден сатып алынады, 515,99 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 590,04 теңге, сату - 600,14 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,29 теңге, сату - 6,60 теңге;
– юань 73,64 теңгеден сатып алынады, 77,65 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 12 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,24 теңгеге арзандап, 509,84 теңге болды.