    08:53, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу - 510,86 теңге, сату - 514,30 теңге;

    – еуро: сатып алу - 594,14 теңге, сату - 599,15 теңге;

    – рубль 6,36 - 6,49 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 73,49 - 76,78 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 509,01 теңгеден сатып алынады, 515,99 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 590,04 теңге, сату - 600,14 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,29 теңге, сату - 6,60 теңге;

    – юань 73,64 теңгеден сатып алынады, 77,65 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 12 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,24 теңгеге арзандап, 509,84 теңге болды.

