KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:00, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қор биржасында теңге бағамы сәл нығайды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    Қор биржасында теңге бағамы сәл нығайды
    Фото: Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,24 теңгеге арзандап, 509,84 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 509,94 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 511,19 теңгеден сатып алынады, 514,58 теңгеден сатылады. Еуро 594,19 — 599,15 теңге, ал рубль 6,35 — 6,49 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,49 теңгеден сатып алынады, 76,66 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 509,00 теңгеден сатып алынады, 516,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 590,00 теңге, сату — 600,14 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,60 теңге.
    — юань: сатып алу — 73,46 теңге, сату — 77,49 теңге.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллар 0,98 теңгеге қымбаттап, 509,94 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Экономика Валюта Алматы Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар