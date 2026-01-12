Қор биржасында теңге бағамы сәл нығайды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,24 теңгеге арзандап, 509,84 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 509,94 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 511,19 теңгеден сатып алынады, 514,58 теңгеден сатылады. Еуро 594,19 — 599,15 теңге, ал рубль 6,35 — 6,49 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,49 теңгеден сатып алынады, 76,66 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
— доллар 509,00 теңгеден сатып алынады, 516,00 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 590,00 теңге, сату — 600,14 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,60 теңге.
— юань: сатып алу — 73,46 теңге, сату — 77,49 теңге.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллар 0,98 теңгеге қымбаттап, 509,94 теңге болды.