KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:03, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Апта аяғында доллар бағамы қайта көтерілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,98 теңгеге арзандап, 509,94 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 508,91 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 512,74 теңгеден сатып алынады, 515,41 теңгеден сатылады. Еуро 594,17 — 599,78 теңге, ал рубль 6,25 — 6,42 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,50 теңгеден сатып алынады, 76,92 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 517,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 593,00 теңге, сату — 603,15 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,29 теңге, сату — 6,60 теңге.
    — юань: сатып алу — 73,33 теңге, сату — 77,29 теңге.

    Еске салайық, 8 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,19 теңгеге арзандап, 508,91 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика Валюта Қаржы ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар