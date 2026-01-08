KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:58, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қор биржасында доллар 3 теңгеге арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,19 теңгеге арзандап, 508,91 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 512,83 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 512,36 теңгеден сатып алынады, 515,57 теңгеден сатылады. Еуро 594,26 — 600,77 теңге, ал рубль 6,19 — 6,36 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,63 теңгеден сатып алынады, 76,90 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 509,00 теңгеден сатып алынады, 516,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 592,18 теңге, сату — 602,29 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,15 теңге, сату — 6,50 теңге.
    — юань: сатып алу — 73,24 теңге, сату — 77,30 теңге.

    Еске салайық, бұған дейін доллардың орташа бағамы 1,46 теңгеге қымбаттап, 512,83 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
