Доллар бағамы биржада нығайып келеді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,46 теңгеге қымбаттап, 512,83 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 511,26 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 513,28 теңгеден сатып алынады, 517,44 теңгеден сатылады. Еуро 599,12 — 605,75 теңге, ал рубль 6,19 — 6,37 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,17 теңгеден сатып алынады, 76,70 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
— доллар 513,00 теңгеден сатып алынады, 520,00 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 600,00 теңге, сату — 610,00 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,20 теңге, сату — 6,55 теңге.
— юань: сатып алу — 73,04 теңге, сату — 77,24 теңге.
Еске салайық, 5 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,53 теңгеге қымбаттап, 511,26 теңге болды.