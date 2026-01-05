KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:10, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қор нарығында доллар бағамы 6 теңгеге жуық көтерілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады. 

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,53 теңгеге қымбаттап, 511,26 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 505,53 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 513,16 теңгеден сатып алынады, 516,35 теңгеден сатылады. Еуро 596,36 — 603,31 теңге, ал рубль 6,16 — 6,37 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,77 теңгеден сатып алынады, 75,05 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 517,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 595,00 теңге, сату — 605,01 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,00 теңге, сату — 6,45 теңге.
    — юань: сатып алу — 72,72 теңге, сату — 77,23 теңге.

    Еске салайық, бұған дейін Ұлттық банк базалық мөлшерлеме бойынша 2026 жылға арналған шешімдер кестесі бекітілді.

