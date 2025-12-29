KZ
    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 508,84 теңге, сату — 512,70 теңге;
    — еуро: сатып алу — 593,93 теңге, сату — 600,63 теңге;
    — рубль 6,39 — 6,52 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,21 — 74,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 506,00 теңгеден сатып алынады, 513,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 592,00 теңге, сату — 602,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге;
    — юань 72,69 теңгеден сатып алынады, 77,02 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 7,44 теңгеге арзандап, 504,60 теңге болды.

