Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 508,84 теңге, сату — 512,70 теңге;
— еуро: сатып алу — 593,93 теңге, сату — 600,63 теңге;
— рубль 6,39 — 6,52 теңге аралығында саудаланады.
— юань 72,21 — 74,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 506,00 теңгеден сатып алынады, 513,00 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 592,00 теңге, сату — 602,00 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге;
— юань 72,69 теңгеден сатып алынады, 77,02 теңгеден сатылады.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 7,44 теңгеге арзандап, 504,60 теңге болды.