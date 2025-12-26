KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:08, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Апта аяғында доллар бағамы 7 теңгеге арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    доллар
    Фото: pixabay.com

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 7,44 теңгеге арзандап, 504,60 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы – 512,81 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 502,31 теңгеден сатып алынады, 506,65 теңгеден сатылады. Еуро 591,53 – 598,81 теңге, ал рубль 6,40 – 6,54 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,16 теңгеден сатып алынады, 75,01 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 499,78 теңгеден сатып алынады, 506,78 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 585,43 теңге, сату - 595,43 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,52 теңге.

    – юань: сатып алу - 72,60 теңге, сату - 77,13 теңге.

    Еске салайық, 25 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,34 теңгеге қымбаттап, 512,81 теңге болды.

