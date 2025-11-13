KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:54, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар
    Фото: Pexels

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар: сатып алу — 525,46 теңге, сату — 527,13 теңге;
    — еуро: сатып алу — 606,91 теңге, сату — 611,02 теңге;
    — рубль 6,40 — 6,51 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 74,11 — 76,61 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар 523,63 теңгеден сатып алынады, 530,54 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 604,40 теңге, сату — 614,25 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,42 теңге, сату — 6,57 теңге.
    — юань 74,93 теңгеден сатып алынады, 78,99 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 12 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,61 теңгеге арзандап, 524,65 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар