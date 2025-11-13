Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:
— доллар: сатып алу — 525,46 теңге, сату — 527,13 теңге;
— еуро: сатып алу — 606,91 теңге, сату — 611,02 теңге;
— рубль 6,40 — 6,51 теңге аралығында саудаланады.
— юань 74,11 — 76,61 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
— доллар 523,63 теңгеден сатып алынады, 530,54 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 604,40 теңге, сату — 614,25 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,42 теңге, сату — 6,57 теңге.
— юань 74,93 теңгеден сатып алынады, 78,99 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 12 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,61 теңгеге арзандап, 524,65 теңге болды.