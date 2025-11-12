KZ
    12 Қараша 2025

    KASE: доллар бағамы сәл арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    обменник
    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,61 теңгеге арзандап, 524,65 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 525,28 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 525,36 теңгеден сатып алынады, 526,88 теңгеден сатылады. Еуро 606,93 – 610,96 теңге, ал рубль 6,40 – 6,51 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 74,10 теңгеден сатып алынады, 76,63 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 523,59 теңгеден сатып алынады, 530,59 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 604,35 теңге, сату - 614,34 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,42 теңге, сату - 6,57 теңге.

    - юань: сатып алу - 74,95 теңге, сату - 79,01 теңге.

    Еске салайық, 11 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,69 теңгеге қымбаттап, 525,28 теңге болды.

    https://kaz.inform.kz/news/kor-birzhasinda-dollar-bagami-koterld-66f3ca/

