KASE: доллар бағамы сәл арзандады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,61 теңгеге арзандап, 524,65 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 525,28 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 525,36 теңгеден сатып алынады, 526,88 теңгеден сатылады. Еуро 606,93 – 610,96 теңге, ал рубль 6,40 – 6,51 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 74,10 теңгеден сатып алынады, 76,63 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 523,59 теңгеден сатып алынады, 530,59 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 604,35 теңге, сату - 614,34 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,42 теңге, сату - 6,57 теңге.
- юань: сатып алу - 74,95 теңге, сату - 79,01 теңге.
Еске салайық, 11 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,69 теңгеге қымбаттап, 525,28 теңге болды.
