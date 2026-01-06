KZ
    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 513,44 теңге, сату - 516,67 теңге;
    - еуро: сатып алу - 596,51 теңге, сату - 603,34 теңге;
    - рубль 6,16 - 6,37 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 72,78 - 75,25 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 509,09 теңгеден сатып алынады, 516,04 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 595,04 теңге, сату - 605,01 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,00 теңге, сату - 6,45 теңге;
    - юань 72,73 теңгеден сатып алынады, 77,20 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 5 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,53 теңгеге қымбаттап, 511,26 теңге болды.

