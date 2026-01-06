Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 513,44 теңге, сату - 516,67 теңге;
- еуро: сатып алу - 596,51 теңге, сату - 603,34 теңге;
- рубль 6,16 - 6,37 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,78 - 75,25 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 509,09 теңгеден сатып алынады, 516,04 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 595,04 теңге, сату - 605,01 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,00 теңге, сату - 6,45 теңге;
- юань 72,73 теңгеден сатып алынады, 77,20 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 5 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,53 теңгеге қымбаттап, 511,26 теңге болды.