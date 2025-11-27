KZ
    08:50, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында долларды қаншадан сатып алуға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар
    Фото: Pexels

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар: сатып алу — 518,47 теңге, сату — 520,20 теңге;
    — еуро: сатып алу — 598,50 теңге, сату — 602,93 теңге;
    — рубль 6,47 — 6,58 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 73,66 — 76,12 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар 516,54 теңгеден сатып алынады, 523,46 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 597,51 теңге, сату — 607,42 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,47 теңге, сату — 6,47 теңге;
    — юань 74,48 теңгеден сатып алынады, 78,59 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 26 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,25 теңгеге қымбаттап, 518,68 теңге болды.

