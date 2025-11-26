KZ
    Қор биржасында доллар бағамы сәл өзгерді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл қымбаттады. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,25 теңгеге қымбаттап, 518,68 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 518,4 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пунктерінде доллар орта есеппен 518,46 теңгеден сатып алынады, 520,16 теңгеден сатылады. Еуро 598,44 — 602,92 теңге, ал рубль 6,47 — 6,58 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,66 теңгеден сатып алынады, 76,11 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 516,54 теңгеден сатып алынады, 523,54 теңгеден сатылады;

    — еуро: сатып алу — 597,49 теңге, сату — 607,48 теңге;

    — рубль: сатып алу — 6,47 теңге, сату — 6,57 теңге.

    — юань: сатып алу — 74,51 теңге, сату — 78,60 теңге.

    Еске салайық, 25 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,52 теңгеге арзандап, 518,40 теңге болды.

     

