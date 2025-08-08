KZ
    08:41, 08 Тамыз 2025 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.

    обмен валют, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар: сатып алу — 538,98 теңге, сату — 541,21 теңге;
    — еуро: сатып алу — 625,12 теңге, сату — 630,46 теңге;
    — рубль 6,62 — 6,74 теңге аралығында саудаланады.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар 536,61 теңгеден сатып алынады, 543,61 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 621,64 теңге, сату — 631,67 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,66 теңге, сату — 6,77 теңге.

    Еске салайық, 7 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,68 теңгеге қымбаттап, 539,38 теңге болды.

    Доллар Экономика Валюта Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
