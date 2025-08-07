KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:00, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Қатарынан 3 күн арзандаған доллар бағамы қайта қымбаттады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады. 

    доллар
    Фото: pixabay.com

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,68 теңгеге қымбаттап, 539,38 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 536,58 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 538,35 теңгеден сатып алынады, 540,46 теңгеден сатылады. Еуро 625,05 – 630,37 теңге, ал рубль 6,63 – 6,75 теңге аралығында саудаланады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 537,52 теңгеден сатып алынады, 544,52 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 623,45 теңге, сату - 633,47 теңге;

    - рубль: сатып алу 6,68 теңге, сату - 6,79 теңге.

    Еске салайық, 6 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,97 теңгеге арзандап, 536,58 теңге болды.

