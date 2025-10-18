Ақтау — ХГМЗ бағытындағы қиылыста жол ережелері өзгерді
АСТАНА. KAZINFORM — Ақтаудағы жол қиылыстарының бірінде қауіпсіздік үшін қозғалыс тәртібі жаңартылды, деп хабарлайды қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Ақтау қаласының әкімдігі мен қалалық полиция басқармасының бірлескен жұмысы нәтижесінде Ақтау және ХГМЗ жол қиылысын байланыстыратын № 55 автомобиль жолында жол қозғалысын ұйымдастыру тәртібіне бірқатар өзгеріс енгізілді.
Жол қауіпсіздігін арттыруға бағытталған бұл жоба аясында автожолдың бірнеше учаскесінде жаңа жол белгілері орнатылып, жаяу жүргіншілер өткелдері мен жол сызықтары жаңартылды.
Сонымен қатар, бағдаршамдарға солға бұрылу мүмкіндігін қосатын қосымша сигналдар енгізілді. Атап айтқанда қала аумағына бағдаршамға бағынбайтын кері айналу жолағы іске қосылып, Ақтау қаласынан Атамекен ауылына кедергісіз оңға бұрылатын сигналы алынып тасталды. Оның орнына ХГМЗ жолынан Атамекен ауылына қарай солға бұрылу сигналы іске қосылды. Реттелетін жол қиылысына жаңадан жол таңбалары енгізілді.
— Аталған шаралар жол-көлік оқиғаларының алдын алып, жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Осыған байланысты барлық жол қозғалысына қатысушыларды жаңадан орнатылған жол белгілеріне және өзгертілген қозғалыс ережелеріне мұқият болуға шақырамыз, — деді Ақтау қалалық ПБ Жол және техникалық инспекция бөлімшесінің аға инспекторы, полиция капитаны Сәбит Асылов.
