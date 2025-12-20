Ақтауда дарынды балаларға арналған мектеп-интернат колледжі ашылды
АҚТАУ. KAZINFORM — Маңғыстау облысында тұңғыш рет спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат колледжі ашылды. Бұл туралы облыс әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Бұл — өңірде алғаш рет ашылып отырған, спорт пен білімді ұштастыратын арнайы оқу орны. Мекеме олимпиадалық спорт түрлері бойынша дарынды балаларды кәсіби деңгейде даярлауға бағытталған.
Интернат 300 оқушыға арналған. Оның ішінде 250 бала жатақханамен қамтамасыз етілсе, қатынап оқитын 50 оқушы үшін арнайы тасымал қызметі ұйымдастырылған.
Оқу орнында бокс, дзюдо, таеквондо, еркін және грек-рим күресі бойынша жаттығулар өткізіледі. Оқушылар күн сайын екі мезгіл жаттығып, тәжірибелі жаттықтырушылардың жетекшілігімен дайындықтан өтеді.
Интернат-колледждің инфрақұрылымы заманауи талаптарға сәйкес жабдықталған. Мұнда спорт және күрес залдары, оқу кабинеттері, кітапхана, медициналық орталық, жатақхана мен асхана қарастырылған. Оқу мен жаттықтыру жұмыстары мемлекеттік білім стандарттары мен спорттық талаптарға сай жүзеге асырылады.
Айта кетейік, БҚО ауылдарында 50-ден астам емхана, 20-дан астам мектеп ашылды.