Ақтауда дзюдодан жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионаты басталды
АСТАНА. KAZINFORM – Ақтау қаласында 2009-2010 жылы туған жас спортшылар арасында дзюдодан Қазақстан чемпионаты басталды.
Биылғы маусымдағы ең ауқымды жастар додаларының бірі болып саналатын бұл жарысқа еліміздің 17 облысы мен республикалық маңызы бар 3 қаласынан шамамен 850 жас дзюдошы қатысып жатыр.
Алдағы күндері татами үстінде мықтылар анықталып, халықаралық ареналарда ел намысын қорғайтын болашақ чемпиондардың есімдері белгілі болады.
Чемпионатты Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі, Қазақстан дзюдо федерациясы және Маңғыстау облысының әкімдігі бірлесе ұйымдастырды. Жарыстың әділ әрі жоғары деңгейде өтуі үшін республикалық санаттағы тәжірибелі төрешілер құрамасы тартылды.
Жарыстың ашылу салтанатына Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары Асхат Оралов қатысып, жас спортшыларға сәттілік тіледі.
«Мемлекет басшысы спорт саласының дамуына әрдайым ерекше көңіл бөліп келеді. Бүгінгі республикалық жарыстың өткізілуі – соның нақты дәлелі. Осы орайда өңір басшысы Нұрдәулет Игілікұлының атынан барлық спортшыларға «Маңғыстауға қош келдіңіздер!» дегім келеді.
Бүгінгі чемпионаттың ауқымы ерекше. Бұл – Маңғыстау өңірі үшін зор жауапкершілік, үлкен абырой әрі қуаныш. Маңғыстау облысында спорттың барлық түрін дамыту бағытында кешенді және жүйелі шаралар іске асырылуда. Инфрақұрылымды жақсарту, жаңа спорт кешендерін салу облыс орталығында ғана емес, барлық аудандар мен шалғай ауылдарда да қарқынды жүргізіліп келеді. Біз жасөспірімдерді әрқашан қолдап, олардың жан-жақты дамуына жағдай жасауға тырысамыз», - деді Асхат Оралов.
Чемпионаттың стратегиялық маңызы зор: осы жарыстың нәтижесінде 2026 жылы халықаралық турнирлерде ел намысын қорғайтын кадеттер құрамасы жасақталады. Іріктеу кезеңі болашағынан үміт күттіретін жас таланттарды анықтауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар чемпионат жасөспірімдердің спортқа қызығушылығын арттырып, өңірлер арасындағы ынтымақтастықты нығайтады және Қазақстанда дзюдоның бұқаралық түрде дамуына өз үлесін қосады. Маңғыстау облысы дәстүрлі түрде жекпе-жек спорттарының дамуына айрықша мән береді. Осы деңгейдегі турнирдің өткізілуі өңір спортшылары үшін жаңа серпін болмақ.
