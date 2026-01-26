KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:42, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақтауда көпқабатты тұрғын үйдің жертөлесінде егеуқұйрық қаптап кетті

    АҚТАУ. KAZINFORM — Ақтаудағы 12-шағын ауданда орналасқан тоғыз қабатты үйдің тұрғындары егеуқұйрықтардың көбейгеніне шағымданды. Айтуларынша, кеміргіштер жертөледе қаптап кеткен.

    Ақтауда егеуқұйрықтардың көбеюіне байланысты жою жұмыстары басталады
    Фото: pixabay.com

    — Бір жыл бұрын жүргізілген дератизацияға қарамастан, жағдай жақсармаған, керісінше кеміргіштердің саны күрт артты. Егеуқұйрықтар қауіпті ғой, олар қауіпті жұқпалы ауруларды тасымалдауы мүмкін. Балалардың қауіпсіздігі мен денсаулығына алаңдап отырмыз, — дейді тұрғындар.

    Аталған жағдайға «Собственник» пәтер иелері кооперативінің төрайымы Ольга Котовник пікір білдірді. Оның айтуынша, үйде егеуқұйрықтар болмауы тиіс, себебі бұған дейін жертөлелерде тиісті өңдеу жұмыстары жүргізілген.

    — Жертөлелерге улау жұмыстары жүргізілген, сондықтан егеуқұйрықтар болмауы керек. Тексеру жүргізіледі, — дейді Ольга Котовник.

    Бұған дейін Ақтауда теңіз жағалауында егеуқұрықтар қаптап кетіп, улау жұмыстары жүргізілгені хабарланды.

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы Аймақ Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері Ақтау
    Аягөз Ізбасарова
    Аягөз Ізбасарова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар