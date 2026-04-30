Ақтауда теңіз жағалауында егеуқұйрық қаптап кетті
АҚТАУ. KAZINFORM — Ақтаулықтар жағалауда егеуқұйрық көбейіп кеткеніне шағымданып жатыр. Тұрғындардың бірі кеміргіштерді видеоға түсіріп алған.
— Егеуқұйрықтар өте көп, олар тастардың астында қаптап жүр. Неге оларды жоймайды? Бұл қауіпті жағдай, себебі егеуқұйрықтар түрлі инфекцияларды таратуы мүмкін. Көргеніме шок болдым. Енді жағалауда тастардың үстінде отырып, теңіз ауасымен тыныстау да мүмкін емес, — дейді қала тұрғыны.
Тұрғынның айтуынша, кеміргіштер 14-шағын аудан жағалауында қаптап жүр.
Ақтау қаласы әкімдігінің хабарлауынша, кеміргіштерді улау жұмыстары енді жүргізіледі.
— Қазіргі таңда, қала аумағының кейбір шағын аудандарында кеміргіштер мен егеуқұйрықтардың таралу деректері анықталып жатыр. Бұл ретте, анықталған кеміргіштер мен егеуқұйрықтарды дератизация (дезинфекция, дезинсекция) жолымен жою мақсатында улау жұмыстарын жүргізу үшін мемлекеттік сатып алу конкурстық ісшаралары жүргізілді.
Жүргізілетін улау жұмыстары шеңберінде Самал теңіз жағалауынан бастап «Ақтау» теңіз портына дейінгі іргелес аумаққа, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а шағын аудандарында және қала аумағында орналасқан барлық балалар ойын алаңына, сондай-ақ «Ақжелкен» елді мекені мен Өмірзақ ауылында жүргізіледі, — делінген хабарламада.
Мемлекеттік сатып алу конкурстық іс-шараларының нәтижесінде «Дезинфекция Нұр-Ару» ЖШС мердігер ретінде танылған. Келісімшарт құны — 14 964 000 теңге. Мердігер улау жұмыстарын көктем және күз айларында жүргізеді.
Бұған дейін, Ақтауда көпқабатты тұрғын үйдің жертөлесінде егеуқұйрық қаптап кеткен болатын.