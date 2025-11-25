KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:44, 25 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақтауда жасөспірімге жыныстық зорлық-зомбылық көрсеткен ер адам қамауға алынды

    АҚТАУ. KAZINFORM — Маңғыстау облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, 2025 жылдың 4 қарашасында полицияға кәмелетке толмағанға қатысты сексуалдық сипаттағы әрекеттер жасалды деген арыз түскен. Аталған дерек бойынша Қылмыстық Кодекстің 121- бабы 4 — бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалған. 

    Ақтауда жасөспірімге жыныстық зорлық-зомбылық көрсеткен ер адам қамауға алынды
    Фото: pexels

    — Күдікті анықталып, ұсталды және сот шешімімен екі ай мерзімге уақытша қамау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Полиция органдары қажетті тергеу және процессуалдық әрекеттердің толық кешенін іске асырып жатыр, — делінген хабарламада.

    Полиция сонымен қатар, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып, мұқият тексерілетінін, арыздағы деректерді нақтылау үшін тиісті сараптамалар тағайындалғанын жеткізді.

    Бұған дейін, Қызылорда ауруханасына зорлық көрген екі қыз бала түскен болатын

    Тұрмыстық зорлық-зомбылық көргендер қайда жүгіне алады

    Маңғыстау облысы Бала Зорлық-зомбылық Қылмыс Полиция
