    14:55, 19 Қараша 2025

    Қызылорда ауруханасына зорлық көрген екі қыз бала түскен

    АСТАНА. KAZINFORM – Денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасары Тимур Сұлтанғазиев Қызылорда облысында екі қыз баланың зорлық салдарынан ауруханаға түскенін растады.

    денсаулық
    Фото: ҚазАқпарат

    - Қызылорда облысында болған оқиғаны жергілікті әкімдік жасырып отыр. Осыдан бір апта бұрын Қызылорда қаласындағы №253 мектепте 10 сынып оқушысын өгей әкесі зорлады деген ақпарат шыққан. Сонымен қатар Шиелі ауданында 5 жасар қыз да зорланыпты. Осы екі қыз облыстық балалар ауруханасында жатыр екен. Қазір олардың денсаулық жағдайы қандай, - деп сұрады журналист.

    Бірінші вице-министр екі оқиғаның да болғанын растады.

    - Менің айта алатыным, қазір ол екі қыз облыстық балалар ауруханасында. Қажетті медициналық көмек толығымен көрсетіліп жатыр. Мән-жайын медициналық құпия болғаннан кейін айта алмаймын. Полиция органдары қажетті жұмыс жасап жатыр, - деді Тимур Сұлтанғазиев.

    Осыған дейін зорлық-зомбылыққа шағымданған 85 астаналықтың 64-і арызын қайтып алғаны туралы жаздық.

     

