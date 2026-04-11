Криминалист: Кейде қылмыс орнында 6-7 сағат үздіксіз жұмыс істейміз
АҚТАУ. KAZINFORM — Бүгінде қоғамда ерлермен иық тірестіре отырып, күрделі әрі жауапкершілігі жоғары салаларда табанды еңбек етіп жүрген нәзік жандылар аз емес. Солардың бірі - ақтаулық криминалист - Ханшайым Бекболатова. Аса мұқияттылықты, салқынқандылықты және мықты психологиялық төзімді талап ететін салада 10 жылдан астам уақыт еңбек етіп келе жатқан маманмен Kazіnform тілшісі сұхбаттасты.
– Криминалистика саласын таңдауыңызға не себеп болды?
– Криминалист - қылмыс болған жердің іздерін анықтап, қылмыс жасаған тұлғаны табуға атсалысатын жауапты қызмет. Яғни, біздің жұмыс – қылмыс орнын тексеріп, саусақ іздері, трасологиялық іздер, ДНК және басқа да биологиялық айғақтарды алу, тіркеу және бекіту. Менің бұл мамандықты таңдауыма бала арманым себеп болды. Әкем Бекболат Сүлейменов ішкі істер органында қызмет еткен. Әкемнен төрт жасымда айырылдым. Сол себепті оның жолын жалғап, әке арманын орындағым келді.
– Білім жолыңыз бен қызметтегі алғашқы қадамдарыңыз туралы айтып берсеңіз?
– Мен 1994 жылы Жаңаөзен қаласында дүниеге келіп, №3 орта мектепті аяқтадым. Кейін Алматы қаласындағы Ішкі істер министрлігінің Алматы академиясына оқуға түстім. Оқуымды тәмамдаған соң, 2015 жылы Жаңаөзен қаласының полиция басқармасындағы жедел-криминалистика бөлімінде криминалист болып еңбек жолымды бастадым.
– Алғаш қылмыс орнына барған сәтіңіз есіңізде ме?
– Иә, алғашқы сәттер ешқашан ұмытылмайды. Алғаш қылмыс орнына келгенде қатты қобалжыдым. Іштей қорқыныш болғанымен, оны білдірмеуге тырыстым. Ол жол-көлік апаты еді, ішінде бірнеше адам қаза тапқан болатын.
Сол кезде төрт жыл бойы алған білімім мен жинаған тәжірибем маған үлкен көмек болды. Өзімді бірден қолға алып, жұмысқа кірістім. Сол сәтте криминалист мамандығы тек білімді ғана емес, ұстамдылық пен сабырлылықты талап ететінін анық түсіндім.
– Жалпы, бұл мамандықтың ерекшелігі неде деп ойлайсыз?
– Қылмыс саласы әлсіз адамдарды кешірмейді. Бұл жерде мықты жүйке мен сабырлы сана қажет. Криминалист мамандығында ер немесе әйел деп бөліну болмайды. Ізді анықтау шеберлігі, байқампаздық және интуиция - тәжірибемен келетін қабілеттер. Ең бастысы - өз ісіңді шын жүректен сүю. Біздің жұмысымыздың нәтижесі - қылмыстың ашылуы.
– Жұмысыңыздың қиындықтары туралы не айтасыз?
– Қылмыс орнын зерттеу - өте күрделі әрі ұзақ процесс. Тіпті кішігірім ұрлықтың өзін анықтау - үлкен еңбек. Іздерді табу, оларды дұрыс тіркеу, дәлелдерді жинау көп уақытты қажет етеді.
Кейде қылмыс орнында 6-7 сағат бойы үздіксіз жұмыс істейтін кездеріміз болады. Ұрлық, жол-көлік апаттары, кісі өлімі сияқты түрлі жағдайларда жұмыс істейміз. Бұл салада мұқияттылық пен төзімділік аса маңызды.
– Осындай жауапты қызметпен қатар отбасылық өмірді қатар алып жүру қиын емес пе?
– Әрине, белгілі бір деңгейде қиындықтары бар. Дегенмен әйел адамның рухы мықты болса, өмірдің барлық саласын қатар алып жүруге болады деп ойлаймын. Мен өз жарымды да осы саладан таптым. Отбасылық өмір мен қызметті үйлестіруге толық мүмкіндік бар.
–Мамандық таңдауда қыздарға қандай кеңес берер едіңіз?
– Өмірде екі нәрседен қателеспеу керек, соның бірі - мамандық. Қай саланы таңдасаң да жүрек қалауымен бару керек. Криминалист мамандығы - байсалдылықты, салқынқандылықты және үлкен жауапкершілікті талап етеді. Үнемі ізденісте болып, өзіңді дамытып отыру қажет.
– Сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай?
– Әрбір істі жүрекпен жасау, әділдік үшін күресу. Қиындық пен қауіпке толы бұл мамандықта нәзіктік пен табандылықты қатар алып жүру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Дегенмен өз ісіне адал адам кез келген қиындықты жеңе алады деп сенемін.
Ханшайым Бекболатқызы – бүгінде тек қылмыстың ізін анықтайтын маман ғана емес, қоғамдағы әділет пен сенімнің символына айналған тұлға. Оның табандылығы мен кәсібіне деген адалдығы көптеген жас қыз-келіншектерге үлгі болып, «әйелдің қолынан келмейді» деген түсінікті жоққа шығарып келеді. Әрбір ашылған іс - оның кәсіби біліктілігінің айқын дәлелі.
Бұған дейін, Суретшіге шабыт емес, әрекет керек - жас суретшімен сұхбат ұсынған болатынбыз.