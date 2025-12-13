KZ
    01:00, 13 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ақтаулықты 58 млн теңгеге алдаған алаяқ Оралда ұсталды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Оралда криминалдық полиция қызметкерлері мемлекетаралық іздеуде болған Ақтау қаласының 28 жастағы тұрғынын қолға түсірді.

    қылмыс
    Фото: ҚР ІІМ

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, алаяқ биылғы қаңтар-сәуір айларында 10 пайыз табыс болады деп Ақтау тұрғынын алдаған.

    Оның сеніміне кіріп, 58 миллион теңгеден астам қаржысын иемденді деген күдікке ілінген. 

    — Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, ал оның ұсталғаны жөнінде бастамашы орган — Маңғыстау облыстық полиция департаментіне хабарланды. Бұдан бөлек, тергеу мен соттан жасырынған тұлғаларды анықтау бойынша жүргізіліп жатқан жүйелі жұмыстың нәтижесінде жыл басынан бері БҚО полицейлері іздеудегі 54 адамды ұстаған, — деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да аса ірі көлемде алаяқтық жасаған күдікті іздестіріліп жатқанын жазған едік.

