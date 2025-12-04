KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:11, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    БҚО-да аса ірі көлемде алаяқтық жасаған күдікті іздестіріліп жатыр

    ОРАЛ. KAZINFORM – БҚО полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасы ауыр қылмыс жасаған Дәулет Жақсығалиға іздеу жариялады.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, 1988 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келген Д.Жақсығалиға ҚР ҚК 190-бабы 4-бөлігіне (аса ірі мөлшерде жасалған алаяқтық) сәйкес айып тағылып отыр.

    Ол өзін БҚО бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің жедел қызметкері ретінде таныстыруы мүмкін. 

    - Бой тасалаған күдіктінің қайда жүргені туралы ақпарат алған жағдайда БҚО полиция департаментінің мына мекенжайына хабарласу сұралады: 090000, Орал қаласы, Пугачев көшесі, 45. Телефон нөмірлері: 8(7112)98-41-06, 8-705-747-99-99, 8-705-802-37-76 немесе 102, - деп хабарлады ведомстводан. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да алаяқтарға сеніп қалған кәсіпкердің 22 млн теңгесінен айырылғанын жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    Іздеу Батыс Қазақстан облысы Алаяқтық
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар