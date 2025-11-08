БҚО-да алаяқтарға сеніп қалған кәсіпкер 22 млн теңгесінен айырылды
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында Бөрлі ауданы полиция бөліміне 30 жастағы кәсіпкер әйелден қаражатының ұрланғаны жөнінде арыз түсті.
БҚО полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы, полиция полковнигі Артур Мұсағалиевтің мәлім еткеніндей, жәбірленушіге WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы өзін салық басқармасының қызметкері ретінде таныстырған әйел хабарласқан.
Ол салық декларациясында қателіктер анықталғанын айтып, қысқа нөмір 1414 арқылы келген СМС-кодты айтуын сұраған. Мұны алаяқтықтың жаңа түрі деуге болады.
Біраз уақыттан кейін жәбірленушіге өзін ХҚКО және Ұлттық банк қызметкерлері ретінде таныстырған басқа адамдар қоңырау шалып, оның атына алаяқтар несие рәсімдегенін хабарлаған. Олар ақшаны қорғау сылтауымен қаражатты «қауіпсіз шоттарға» аударуды ұсынған.
- Алаяқтарға сеніп қалған әйел бірнеше банктен несие рәсімдеген. Барлық ақша алаяқтар айтқан шоттарға аударылған. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция қызметкерлері қылмысқа қатысы бар күдіктілерді анықтау шараларын қабылдауда. Жәбірленушінің сөзіне қарағанда, бұған дейін ол осындай алаяқтық схемалар туралы ескертілгеніне қарамастан, сөйлесу кезінде қатты психологиялық қысымда болған, - дейді А.Мұсағалиев.
Оның айтуынша, жәбірленушіге 22 млн теңге шығын келтірілген.
- Тұрғындарға 1414 сияқты қысқа нөмірлерден келген СМС-кодтарды ешкімге айтпау керектігін еске саламыз. Мемлекеттік органдар, банктердің және құқық қорғау органдарының қызметкерлері ешқашан ақшаны «қауіпсіз шоттарға» аударуды талап етпейді. Күдікті қоңыраулар түскен жағдайда әңгімелесуді дереу тоқтатып, 102 нөмірі бойынша полицияға жүгіну керек. СМС-кодты айтып қойған жағдайда алаяқтармен байланысты дереу үзiп, банкке және полицияға хабарласу қажет. Бұл әрекет неғұрлым тез жасалса, ақша ұрлығын болдырмау мүмкіндігі соғұрлым жоғары, - деп қосты А.Мұсағалиев.
