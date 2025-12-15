KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:20, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ақтөбе әуежайы миллионыншы жолаушыны қарсы алды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Кішкентай спортшы Астана-Ақтөбе рейсімен ұшып келді.

    Ақтөбе әуежайы миллионыншы жолаушыны қарсы алды
    Фото: Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы

    Әлия Молдағұлова әуежайы бүгін миллионыншы жолаушыны күтіп алуға дайындалды. Астана-Ақтөбе рейсінің жолаушылары алдын ала дайындалған барабан ішінен қағазды алып, миллионыншы жолаушыны анықтады. Ол оқушы әрі спортшы — Сезім Сұлтанова.

    Ақтөбе әуежайы миллионыншы жолаушыны қарсы алды
    Фото: Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы

    — Мен джиу-джитсу жарысынан үшінші орын алып келе жатырмын. Мен бүгін қуаныштымын, — деді кішкентай жолаушы.

    Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл маңызды күн ретінде тарихта қалады. Мерекелік шарада демеушілер миллионыншы жолаушыға сый ұсынды.

    Еске салсақ, былтыр Алматы әуежайы 10 миллионыншы жолаушыны қарсы алды. Бұл Алматы әуежайы мен қала үшін тарихи оқиға болды.

    Тегтер:
    Әуе қатынасы Ақтөбе Авиация Жолаушы
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар