«Ақтөбе» футбол клубының жаңа басқарма төрағасы алдағы жоспарымен бөлісті
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Бүгін «Ақтөбе» ФК ресми түрде жекеменшікке өтті. Qazaq Stroy Properties компаниясы клубтың басқарма төрағасы қызметіне Арман Оспановты тағайындады.
«Ақтөбе» футбол клубы бүгін баспасөз мәслихатын өткізіп, жаңа басшыны таныстырды. Клуб Qazaq Stroy Properties компаниясының жекеменшігіне өтіп, оны Арман Оспанов басқарады. Төраға өңірде баспасөз мәслихатын өткізіп, алдағы жоспарымен бөлісті.
– Клуб жанкүйерлер үшін, еліміздің спортсүйер қауымы үшін өте маңызды. «Ақтөбе» футбол клубына келуіміздің өзі кездейсоқ емес. Бұл – инвестиция көзі ғана емес, жауапкершілік. «Ақтөбе» командасы биыл, алдағы уақытта да жоғары нәтиже көрсетіп, чемпииондықтан үмітті болуы тиіс. Үнемі Еурокубоктарда ойнауы қажет. Біз арнайы стратегия құрып, бюджетті жоспарладық. Сонымен бірге жергілікті ойыншыларға, жергілікті мамандарға басымдық береміз. Еуропалық үлгідегі заманауи футбол базасын салуды жоспарлап отырмыз. Футбол академиясын дамытып, дәрігерлер құрамын жаңартамыз. Қазірдің өзінде еліміздің ең мықты мамандары жұмысқа қабылданды, - деді «Ақтөбе» футбол клубының басқарма төрағасы Арман Оспанов.
Футболшылар оқу-жаттықу жиындарын Түркияда өткізеді. Олардың арасында жергілікті жастар құрамында ойнаған талантты ойыншылар да бар.
Футбол клубы баспасөз қызметінің хабарлауынша, 2030 жылға дейінгі жоспар құрылды. Нақтырақ айтсақ, 2026 жыл «Ақтөбе» ФК-ы Қазақстан Премьер-лигасының үштігіне еніп, Қазақстан кубогын иеленуі тиіс. Ал 2027 жыл чемпиондық және еурокубоктардың негізгі кезеңіне шығуды жоспарлап отыр. Сонымен бірге UEFA турнирлеріне тұрақты қатысуды мақсат етті. Ол үшін Qazaq Stroy Properties компаниясы инвестиция салады.
Баспасөз конференциясы кезінде «Ақтөбе» ФК-ның «13 сектор» жанкүйерлері кездесуге кірді. Алайда басшылық олармен жеке кездесетінін айтты.
Айта кетейік, футбол клубы Орталық стадионды жалға алады. Клуб жекеге өтсе де биыл бюджеттен 1,9 млрд теңге қарастырылды. Қаржының көбі балалар мен жастарға, қыздар командасына бағытталады.
Бұған дейін «Ақтөбе» футбол клубының аукциондағы алғашқы құны белгілі болғанын жазғанбыз.