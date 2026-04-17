KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:45, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Ақтөбе қаласында жылу маусымының мерзімі ұзартылды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Қалада жылу 20 сәуірден бастап сөндіріледі. Негізі бүгіннен бастап ажыратылуы тиіс еді. 

    Ақтөбе қаласында жылу маусымының мерзімі ұзартылды
    Фото: БҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

    «Aqtobe su-energy group» АҚ-ы әлеуметтік желідегі ресми парақшасы арқылы қалада жылыту маусымы 20 сәуірге дейін ұзартылғанын хабарлады. 

    – «Қазгидромет» РМК ұсынған ауа райы болжамына сәйкес алдағы күндері ауа температурасы төмендейді. Осыған байланысты Ақтөбе қаласында 2025-2026 жылғы жылыту маусымын 20 сәуірге дейін ұзарту туралы шешім қабылданды. Бұл шара тұрғындардың жайлылығын қамтамасыз ету, сондай-ақ әлеуметтік нысандарда қолайлы температуралық режимді сақтау мақсатында қабылданды. Тұрғын үйлерге, қоғамдық ғимараттарға және әлеуметтік нысандарға жылу 20 сәуірге дейін берілді, - деп жазды хабарламада.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, қала әкімінің қаулысы бойынша жылыту маусымы 1 қазаннан басталды. Тұрғын үйлер мен ғимараттарда, мектептерде 199 тәулікке, медициналық және мектепке дейінгі ұйымдарда 210 тәулікке дейін созылуы тиіс болды.

    Тегтер:
    Қазгидромет Ақтөбе Жылыту маусымы Әлеуметтік желі
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар