KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:12, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақтөбе қаласының ортасымен ағатын Сазды өзенінде балық қырылды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Инспекция мамандары 20 келі балық жинады. Балық сынамасы талдауға жіберілді.

    Фото: Алтынай Сағындықова\ Kazinform

    Ақтөбе қаласының ортасымен ағатын Сазды өзенінде қазір су тартылып қалған. Кей тұсында судың табаны көрініп жатыр.

    Фото: Алтынай Сағындықова\ Kazinform

    — Тобыл-Торғай облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясының қызметкерлері өзенге барып, алабұға мен табан балығының шабағын жинады. Салмағы — 20 келі. Балық пен судан сынама алынып, зертханаға жіберілді. Зертханалық талдаудан соң балықтың қырылу себебі анықталады, — деп хабарлады Тобыл-Торғай облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы.

    Фото: Алтынай Сағындықова\ Kazinform

    Ақтөбе қаласының әкімдігі болса су тасқыны кезеңінің аяқталуын күтіп отыр.

    — Биыл су таяз болды. Аз су мұз болып қатқанда астында балық өлуі мүмкін немесе өлген балықты су ағызып әкелген. Инспекция мамандары келіп, қырылған балықты жинап кетті. Негізі көктемгі су тасқыны кезеңінде бұл жерден су жүреді деп күтіп отырмыз. Содан соң шылау, қоқыстан тазаланады, — деп хабарлады Ақтөбе қаласы әкімінің баспасөз қызметі.

    Фото: Алтынай Сағындықова\ Kazinform

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Батыс Қазақстанда Сарыайдын көлінде балық қырылып қалды. Себебі, мұз өте қалың болды, өзенде 70-80 сантиметрге дейін барды. 

    Тегтер:
    Балық шаруашылығы Балықшы Ақтөбе Ақтөбе облысы
    Алтынай Сағындықова
    Соңғы жаңалықтар