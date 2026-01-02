KZ
    Ақтөбе мен Атырау облыстарында көлік қозғалысына шектеу қойылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына байланысты 2026 жылғы 2 қаңтар сағат 16:30-дан бастап республикалық маңызы бар бірқатар автожол учаскелерінде жүк және қоғамдық көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Шектеу келесі өңірлерде қолданылады:

    Ақтөбе облысы аумағында:

    – «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы» автожолының 104-337 шақырым аралығы (Қандыағаш қаласы – Атырау облысының шекарасы);
    – «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 776-965 шақырым аралығы (ЭКО ойл ЖҚС – Қарабұтақ ауылы);
    – «Қандыағаш – Ембі – Шалқар – Ырғыз» автожолының 3-257 шақырым аралығы (Ембі қаласы – Шалқар қаласы);
    – «РФ шекарасы (Жайсан ӨП) – Ақтөбе (солтүстік айналма жолы) – Қызылорда» автожолының 0-39 шақырым аралығы (Мәртөк жолайрығы – Хромтау жолайрығы).

    Атырау облысы аумағында:

    – «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы» автожолының 337–346 шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Сағыз ауылы).

    Жол қозғалысын 2026 жылғы 3 қаңтар сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.

    Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығы арқылы алуға болады.

    Айта кетейік, Жамбыл облысындағы жол ашылды.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
