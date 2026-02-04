KZ
    Ақтөбе облысында республикалық маңызы бар жолда көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты 4 ақпан сағат 01:30-дан бастап «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы (Құрманғазы өткізу пункті)» автожолының 104-250 шақырым аралығындағы учаскесінде көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс уақытша шектеледі.

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Ағыбай Аяпбргенов / Kazinform

    - Аталған жол бөлігі Қандыағаш қаласынан Қарауылкелді елді мекеніне дейінгі аралықты қамтиды, - делінген ҚазАвтоЖол ақпаратында.

    Жол қозғалысын 2026 жылғы 4 ақпан сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.

    Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығына хабарласу арқылы алуға болады.

    Айта кетейік, бүгін Қазақстанның 15 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды.

