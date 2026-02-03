Боран, жаңбыр, көктайғақ: Қазақстанның 15 өңірінде ескерту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстанның 15 облысында ауа райына байланысты ескерту жарияланды, деп хабарлайды Қазгидромет.
Кәсіпорынның болжамына қарағанда, 4 ақпанда Абай облысында түнде қар жауып, боран соғады. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде қар мен боран күтіледі. Солтүстік пен оңтүстікте тұман түседі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғып, шығысы мен орталығында екпіні 15–20 м/с-қа жетеді.
Ақмола облысының солтүстігі мен шығысында тұман күтіледі. Күндіз жел оңтүстік-шығыстан соғып, облыстың батысы мен солтүстігінде екпіні 15–20 м/с болады.
Ақтөбе облысының солтүстігі мен орталығында түнде қалың қар, күндіз нөсерлі жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Көктайғақ болады, ал оңтүстігінде, шығысында және орталығында тұман түседі.
Атырау облысының солтүстігі мен шығысында аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде тұман мен көктайғақ болады. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні кей жерлерде 15–20 м/с-қа жетеді. Сонымен қатар күндіз ауа температурасы 5–10 градус аязға дейін төмендейді, ал 5 ақпанда түнде 17–22 градусқа дейін суытады.
Алматы облысының таулы аудандарында түнде кей уақытта қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы өңірлерінде тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болады. Жел солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысып, кей жерлерде 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Шығыс Қазақстан облысында қар жауып, боран соғады. Солтүстігі мен оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғып, оңтүстік-шығысында екпіні 15–20 м/с болады.
Жамбыл облысының шығысы мен таулы аймақтарында түнде көктайғақ күтіледі. Кей уақытта тұман түседі. Жел оңтүстік-шығыстан солтүстік-шығысқа ауысып, таулы өңірлерде 15–20 м/с-қа жетеді.
Жетісу облысының таулы аудандарында түнде қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болуы мүмкін. Солтүстігінде, орталығында және таулы өңірлерінде тұман түсіп, жолдар көктайғақ болады. Жел шығысында және таулы аймақтарда 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде түнде, ал шығысында күндіз қар мен жаяу бұрқасын күтіледі. Солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде тұман мен көктайғақ болады. Жел солтүстік-батыстан және солтүстіктен соғып, екпіні 15–20 м/с-қа жетеді.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде және шығысында тұман күтіледі.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде таңертең және күндіз жауын-шашын (негізінен қар), жаяу бұрқасын мен көктайғақ болады. Солтүстігі мен шығысында тұман түседі.
Қызылорда облысында тұман күтіледі, ал батысында көктайғақ болады.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстік-шығысында және орталығында түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын мен көктайғақ күтіледі. Күндіз де осы құбылыстар сақталады. Солтүстігі мен орталығында тұман түседі. Жел солтүстіктен соғып, екпіні 15–20 м/с болады.
Павлодар облысының солтүстігі мен шығысында тұман күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында күндіз қар мен боран болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, кей жерлерде 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аймақтарында тұман күтіледі. Жел таулы асуларда және кей өңірлерде 15–20 м/с-қа жетеді.
Ұлытау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында тұман болады. Күн соңына қарай жел күшейіп, екпіні 15–20 м/с-қа жетуі мүмкін.
Осыған дейін Әзербайжанда ең белсенді балшық жанартауларының бірі атқылағаны туралы жаздық.