Әзербайжанда ең белсенді балшық жанартауларының бірі атқылады
АСТАНА. KAZINFORM – Әзербайжан Ұлттық ғылым академиясының мәліметінше, атқылаудың белсенді фазасы шамамен 15 минутқа созылды және жүздеген метр биіктіктегі жалын бағанасымен қатар жүрді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Әзербайжанның Гобустан геологиялық аймағында елдің ең белсенді жанартауларының бірі – Дурандаг балшық жанартауында күшті атқылау болды. Жер бетіне айтарлықтай мөлшерде балшық лақтырылды.
Оқиғадан кейін Геология және геофизика институтының мамандары Экология және табиғи ресурстар министрлігінің өкілдерімен бірлесіп апат салдарына бағалау жүргізді. Атқылаудың қысқа мерзімді сипатына қарамастан жанартаудың орталық бөлігінде табиғи газдың қарқынды жануы жалғасып келеді. Бұл жанартау құрылымының шығыс беткейінде және оған жақын орналасқан өсімдіктер учаскелерінде өрт шығуына әкелді.
Алдын ала мәліметке сәйкес, лақтырылған балшық қабатының орташа қалыңдығы шамамен 0,9 метрді құрады. Балшық ағынының таралу ауданы шамамен 14 гектарға жетті, ал шығарындылардың жалпы көлемі 126 мың текше метр деп бағаланып отыр. Атқылау сондай-ақ жер бетінің айтарлықтай деформацияларымен қатар жүрді, сел ағыны аймағының шекараларында бірнеше шақырымға дейін созылған көптеген радиалды жарықтар тіркелді.
Қазіргі атқылау Дурандаг жанартауы тарихындағы жетінші пароксизмалды эпизод болды.
Бұрынғы белсенділік 1960, 1968, 1986, 2001, 2004 және 2016 жылдары тіркелген.
Қазіргі уақытта жанартауда атқылау кезінде жер бетіне шыққан тау жыныстарының үлгілерін ғылыми бақылау мен зертханалық тексерулер жалғасып жатыр. Алынған деректер жанартау қаупін бағалау және аймақты одан әрі бақылау үшін пайдаланылады.
Өткен жылдың сәуір айында куәгерлер Мьянмадағы жер сілкінісінен кейін басталған балшық жанартауының атқылауын түсіріп алды.