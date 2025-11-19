Ақтөбе облысында жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі 82%-ға жеткізілмек
АСТАНА. KAZINFORM – Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров жол саласына қатысты жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндап, өңірдің транзиттік маңызын атап өтті.
- Ақтөбе облысы географиялық тұрғыдан алғанда үлкен транзиттік әлеуетке ие. Сондықтан жол сапасы – тұрғындардың үнемі назарында, – деді облыс әкімі.
Оның айтуынша, биыл жол саласындағы 186 жобаға шамамен 68 млрд теңге қаржы бағытталған.
- Бұл қаражатқа жергілікті маңызы бар жолдар, қалалық және ауылдарға кіреберіс, сондай-ақ ауылішілік жолдар жөнделіп жатыр, – деді Шахаров.
Әкімнің сөзінше, жыл соңына дейін нормативтік жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі 82%-ға жеткізілмек.
- Биыл өңірде жалпы 565 шақырым жол жабындысы салынды, оның ішінде 371,8 шақырымы – асфальт. Ақтөбе қаласы да назардан тыс қалмайды. Жыл соңына дейін 35 жоба немесе 67 шақырым көше-желісі нормативке келтіріледі. Бұл – облыс орталығындағы 150-ден астам көшені қамтиды, – деді.
Сондай-ақ халықаралық маңызы бар автожолындағы қайта жаңғырту жұмыстарына да тоқталды.
- Ақтөбе-Ұлғайсын бағыты бойынша 262 шақырым жолда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биыл Ақтөбе-Хромтау учаскесінде 28 шақырым жөнделіп, жаңа көпірмен бірге 4 жолақты жолдың екі жолағы қозғалысқа ашылды. Сонымен қатар «Қандыағаш–Ембі–Шалқар–Ырғыз» автожолында орташа жөндеу жалғасуда. Биыл жоспарланған 110 шақырым толық аяқталып, пайдалануға берілді, – деді Асхат Шахаров.
Бұған дейін Ақтөбе облысының экономикасына 892 млрд теңге инвестиция салынғанын жазғанбыз.