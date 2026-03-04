KZ
    21:44, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақтөбе облысында жол қозғалысына шектеу енгізілді

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты бір өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Ақтөбе облысында жол қозғалысына шектеу енгізілді
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

     – 4 наурыз сағат 21:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 5-234 шақырым аралығында (Қарабұтақ елді мекені – Қостанай облысының шекарасы) жүк және қоғамдық көліктер үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі, - делінген хабарламада. 

    Айта кетейік, жолды 5 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланып отыр. 

    Еске салсақ, осыған дейін ауа райына байланысты үш өңірде көлік қозғалысы шектелгенін хабарлағанбыз. 

