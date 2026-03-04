KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:46, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ауа райына байланысты үш өңірде көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Ауа райына байланысты үш өңірде көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    4 наурыз сағат 19:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда қоғамдық және жүк көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі:

    Ақтөбе облысы:

    – «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 5-234 шақырым аралығы (Қарабұтық елді мекені – Қостанай облысының шекарасы);

    – «РФ шекарасы – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Алматы – ҚХР шекарасы» автожолының 776-965 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақтөбе қаласы – Қарабұтақ ауылы). 

    Қостанай облысы:

    – «Қостанай–Әулиекөл–Сурган» автожолының 8-218 шақырым аралығындағы учаскесінде (Тобыл қаласы– Октябрьский кенті);

    – «Қостанай – Мамлютка» автожолының 180-330 шақырым аралығы (Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы – Мендіқара кенті);

    – «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы» автожолы, км 555 – 729 (Тобыл қаласы – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы); 

    – «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 234-501 шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Рудный қаласы). 

     Солтүстік Қазақстан облысы:

    – «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай» 729-768 шақырым аралығы (Қостанай облысы шекарасы – Тоқсан би ауылы); 

    – «Қостанай – Мамлютка» автожолының 226-305 шақырым аралығы (Қостанай облысының шекарасы – Пресновка кенті). 

    Айта кетейік, жолды ашу 2026 жылғы 5 наурыз сағат 08:00-де жоспарланып отыр. 

    Бұған дейін Қазавтожол жүргізушілерге ауа райы жағдайына байланысты ескерту жасағанын хабарлаған едік. 

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Аймақ Жол Көлік
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум