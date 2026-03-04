KZ
    09:17, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазавтожол жүргізушілерге ауа райы жағдайына байланысты ескерту жасады

    АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» қалың қар мен боранға байланысты жүргізушілерге ескерту жасады.

    Астана боран
    Фото: Kazinform / Әділет Беремқұлов

    - 2026 жылғы 4 наурызда Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Абай, Жамбыл, Жетісу, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Түркістан, Павлодар және Ұлытау облыстарының кей жерлерінде қар жауып, боран соғуы ықтимал, - делінген хабарламада.

    Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты сақтап, ауа райы мен жолдардың жай-күйі туралы ақпараттарды назарда ұстаған жөн.

    Осыған дейін елімізде жабық тұрған жолдар туралы ақпарат бердік.

     

    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
