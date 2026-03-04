KZ
    08:50, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    4 наурызда елдегі қай жолдар жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    дорога, трасса, автомобиль, жол, көлік
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, ауа райының қолайсыздығына байланысты келесі автожолдарда барлық көлік түрі үшін қозғалыс шектелді:

    Қызылорда облысы

    • «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — ҚХР шекарасы» автожолының 1474-1912-шақырым аралығы (Әйтеке би ауылы — Бәйгеқұм ауылы учаскесі).

    Павлодар облысы

    • «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолындағы «Қалқаман» жолайрығы учаскесінде (Қалқаман кентіне кіреберіс пен Астана бағытына шығар жол) қозғалыс шектелген.

    Шығыс Қазақстан облысы

    • Осинов асуында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде қыс аяқталғанша сақталады.

    Еске салайық, Қазгидромет 4 наурызда елдің басым бөлігінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жариялады.

