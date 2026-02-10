KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:01, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Ақтөбе облысында жол жабылды

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Ақтөбе облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    – 2026 жылғы 10 ақпан сағат 15:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 0-77 шақырым аралығындағы учаскесінде (Жайсан өткізу пункінен ЭКО ойл жанармай стансасына дейін) жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысына уақытша шектеу қойылады, - делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылғы 10 ақпан сағат 20:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін еліміздің үш облысында ауа райына байланысты жол жабылғанын жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар