Еліміздің үш облысында ауа райына байланысты жолдар жабылды
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 10 ақпанда ауа райының бұзылуына байланысты бірнеше республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.
Батыс Қазақстан облысы:
— «Ақтөбе — Орал — РФ шекарасы» автожолының 393-526 шақырым аралығы (Жымпиты ауылынан Ақтөбе облысының шекарасына дейін).
Ақтөбе облысы:
— «Ақтөбе — Орал — РФ шекарасы» автожолының 526-710 шақырым аралығы (Құршасай ауылы — Батыс Қазақстан облысының шекарасы).
Шығыс Қазақстан облысы:
— «Өскемен — Риддер — РФ шекарасы» автожолының 15-105 шақырымы аралығы (Белоусовка ауылынан Риддер қаласына дейін);
— «Өскемен — Риддер — РФ шекарасы» автожолының 129-169 шақырымы аралығы (Риддер қаласынан Батыс Алтай қорығына дейін).
Жолды 2026 жылғы 10 ақпан сағат 20:00–де ашу жоспарланған.
Ақтөбе облысы:
10 ақпан сағат 13:45–те ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 776-965 шақырым аралығындағы (ЭКО ойл жанармай стансасы — Қарабұтақ ауылы) және автожолдың 965-1240 шақырым аралығында (Қарабұтақ ауылынан Қызылорда облысының шекарасына дейін) барлық көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды.
Жолды 2026 жылғы 11 ақпан сағат 08:00–де ашу жоспарланған.
Бұдан бұрын боранды күні Ақтөбеде жол-көлік апатынан төрт адам мерт болғанын жазғанбыз.