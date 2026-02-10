KZ
    Ақтөбеде жол-көлік апатынан төрт адам мерт болды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Оқиға Ақтөбе-Орск тасжолында болды. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталды.

    Ақтөбеде жол-көлік апатынан төрт адам мерт болды
    Фото: Ақтөбе облысы ПД

    Қарғалы ауданы Қосестек ауылында жеңіл және жүк көлігі соқтығысты. Полиция оқиға орнына барып, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады.

    Ақтөбеде жол-көлік апатынан төрт адам мерт болды
    Фото: Ақтөбе облысы ПД

    — Алдын ала мәліметтерге сәйкес, Opel маркалы жеңіл автокөліктің жүргізушісі қарсы қозғалыс жолағына шығып, DAF маркалы жүк көлігімен соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан жеңіл автокөліктің жүргізушісі мен үш жолаушысы оқиға орнында көз жұмды, — деді Ақтөбе облыстық ПД бастығының орынбасары Ардана Саймағамбетов.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Ақтөбе-Атырау тасжолында бір мезетте 10 көлік соқтығысып, 3 адам жеңіл жарақаттанды.

    Өлім-жітім Оқиға Полиция Жол апаты Ақтөбе облысы
    Алтынай Сағындықова
    Автор
