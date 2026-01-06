Ақтөбеде ағаштан және қамыстан салынған мектеп мәселесі қалай шешіледі
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Жарты ғасыр бұрын салынған мектеп саны — 80. Оның ішінде бесеуі ағаштан, екеуі қамыстан салынған.
Ақтөбе облысында 400-ден астам мектеп бар. Оның ішінде 80 мектеп 1970 жылдары салынған.
— Бұл мектептердің жағдайы толық талдаудан өткізілді. Бірқатарына құрылыс жұмысы жоспарланды, бірқатарына күрделі жөндеу жасалады. Бұл жердегі негізгі мәселе — оқушылар саны, мектеп болашағы. Өткен оқу жылының аяғында белгіленген нормативке сәйкес келмейтін 80 мектеп болды. Жаз бойы аудандар, ауылдар ауқымды жұмыс істеді. Мектептерге балаларды шақырып, қабылдады. Сөйтіп 50 мектепке 96 отбасынан 204 оқушы барды. Дегенмен тек 15 мектептің ғана бала саны сәйкестендірілді, — деді Ақтөбе облыстық білім басқармасының басшысы Бұлбұл Күзембаева.
Ақтөбе облысында ағаштан салынған бес мектеп бар. Оның екеуі Әйтеке би ауданында, үшеуі Ырғыз ауданында. Екеуінің құрылысы 2027 жылға жоспарланған. Бұл мектептер бастауыш және негізгі мектеп болып салынады.
— Қамыстан салынған екі мектеп бар. Екеуі де Ырғыз ауданында. Қазіргі кезде техникалық тексеру жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта шешім қабылданады. Сонымен бірге өңірде саманнан салынған 29 мектеп бар. Ол барлық ауданда кездеседі. Осы мектептердің екеуінің орнына жаңасы салынады. Ол 2027-2028 жылдарға жоспарланды. Қалған мектеп мәселесі бала саны, оның тұрақтылығына байланысты шешіледі. Қазір 60 орындық мектептің жобалық құны 1 млрд теңгеден асады. Мәселен 1 млрд теңгеге 60 орындық мектеп салынады, бірақ ол 5 жылдан соң жабылып қалады. Бұл экономикалық жағынан да тиімді емес. Одан біз сол қаржыға неге басқа мектептерге жағдай жасамаймыз? Әрбір ауданда мектеп жанындағы интернат бар. Бүгінде интернаттарды толықтыру 30 пайыздан аспайды. Барлық жағдай жасалған, жаңадан салынған, материалдық базасы жақсы. Бірақ ата-аналар баланы бергісі келмейді, — деді Бұлбұл Күзембаева.
Бұған дейін Ақтөбеде құрылысы ұзаққа созылған мектептің асханасы істемей тұрғанын жазған болатынбыз. Себебі Мектептің желдеткіші іске қосылмаған. Салдарынан асханада тамақ істеу мүмкін емес. Ата-аналар спорт зал мен асхана, оқу бөлмелеріндегі кемшілікті жоюды талап етті.