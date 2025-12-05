KZ
    Ақтөбеде ас тұзы тапшылығы сезіле бастады

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Қала тұрғындары ірі супермаркеттерден ас тұзын таппай жүр. Ал шағын дүкендерде келісі – 100-120 теңге.

    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Ақтөбе қаласының тұрғындары ірі супермаркет сөрелерінен тұз таппай жүр.

    Бұған дейін Қызылордадан әкелінген тұздың келісін 97-100 теңгеге сатып алса, қазір тек тұрғын үй маңындағы шағын дүкендерден ғана табылады. Мұнда келісі 100–120 теңге болып тұр.

    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    - Ресейден тұз тасымалдау кезінде логистикалық мәселе бар. Бұл жақын арада шешіледі. Қазіргі кезде «Дина» супермаркеттер желісінде Соль-Илецк тұзының қоры – 67 тонна. Ал Арал тұзының қоры – 5 тонна. Келесі аптада тағы 60 тоннасы жеткізіледі. Ал «Анвар» супермаркеттерінің қорына Арал тұзы жеткізілді. Қазіргі кезде жөнелтіліп жатыр. Ертең сөреге қойылады,- деді Ақтөбе облыстық кәсіпкерлік басқармасының басшысы Алмас Салықбаев.

    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Еске салсақ, қараша айының соңында Орал қаласындағы дүкендерде тұз тапшылығы туындады. Мұнда тұздың негізгі бөлігі көршілес Орынбор облысы Соль-Илецк қаласындағы «Руссоль» жауапкершілігі шектеулі қоғамынан жеткізілген. Енді Қызылордадан тасып жатыр.

