Ақтөбеде батут орталығы мүгедек болып қалған балаға 7 млн теңге төлейді
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Бала оң жақ аяғынан зақым алған. Оған үшінші топ мүгедектігі берілді. Сотта батут орталығының кінәсі дәлелденіп, моральдық зиян өндірілді.
Ақтөбе облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасы батут орталығында ойнап, мүгедек болып қалған баланың ісін қарады. Іс материалына сүйенсек, оқушы ойнап жүріп, құлап қалады. Сол кезде аяғынан зақым алып, бірнеше рет ота жасатты. Дәрігерлер кейін оған үшінші топ мүгедектігін береді.
— Баланың аяғына Илизаров аппараты орнатылған. Ұзақ уақыт ауруханада жатып, сабаққа бармады. Репетитордың қызметіне жүгінген. Бірінші сатыда сот баланың бастан кешкен қиындығын ескеріп, талап арызды ішінара қанағаттандырған. Жауапкерден 2 000 000 теңге өндіріп алу туралы шешім шығарылған. Іс талап қоюшының шағымы бойынша апелляциялық сатыда қайта қаралды. Апелляциялық сатыда Азаматтық процестік кодекстің 6-бабының 5-бөлігін негізге алып, моральдық зиянды 7 000 000 теңгеге дейін ұлғайту қажет деген қорытындыға келді, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық сотының баспасөз қызметі.
Айта кетейік, Ақтаудағы әуежайда жарақат алған бүлдіршінге 2 млн теңге өтемақы төленетінін жазғанбыз. Оқыс оқиға 2024 жылдың жазында болған.