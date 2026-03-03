Ақтөбеде биыл республикалық маңызы бар қай жолдар жөнделеді
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Құрылыс жұмыстары Орталық-Батыс, Ақтөбе-Ұлғайсын және Бейнеу-Сексеуіл жобаларын қамтиды.
Ақтөбе облысы аумағындағы жолдың 1875 шақырымы республикалық маңызға ие. Биыл Орталық-Батыс, Ақтөбе-Ұлғайсын және Бейнеу-Сексеуіл жобалары бойынша құрылыс жұмыстары жүргізіледі.
– Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын жолының ұзындығы – 262 шақырым. Қайта жаңғырту жобасы 7 учаскеге бөлінді. Қазіргі кезде 791-819 шақырым аралығында бір учаскедегі құрылысты «СинеМидасСтрой» ЖШС-і жүргізіп жатыр. Биыл құрылысқа қажетті темірбетон бұйымдарының 40 пайызы, битумның 20 пайызы және қиыршықтастың 26 пайызы дайындалды. Ал қалған 6 учаске, яғни, 234 шақырым жол құрылысын жүргізу үшін конкурс рәсімі өтіп жатыр. Қаржы Еуропа қайта жаңғырту және даму банкі, Азия инфрақұрылымды инвестициялау банкінен бөлінеді. Құрылысты биыл бастау жоспарланды, - деді «ҚазАвтоЖол» АҚ АОФ директоры Айбол Данағұл.
Сонымен бірге Орталық-Батыс көлік дәлізінің Астана-Ырғыз аралығындағы жол 21 лотқа бөлінді. Дәл сол жобадағы 3 лот Ақтөбе территориясына тиесілі. Бұл дегеніміз – 141 шақырым. Былтыр техникалық-экономикалық негіздеменің оң қорытындысы алынды. Биыл үшжақта келісімге қол қойылып, құрылыс жұмысын CITIC Construction Сo., LTD жүргізетін болды.
Үшінші ірі жоба – Бейнеу-Сексеуіл бағыты. Техникалық-экономикалық негіздемесі биыл алынды. Ұзындығы 559 шақырымдық жобаның 245 шақырымы Ақтөбе облысының аумағы арқылы өтеді.
– Жоба аясында Бейнеу-Бозой-Сексеуіл, Бозой-Бегімбет аралығында жол құрылысы, Бегімбет-Шалқар аралығында жөндеу жұмысы қарастырылған. Базой ауылында жол пайдалану базасы салынады. Жол құрылысы кезінде пайдаланылатын жер Шалқар және Байғанин аудандарына тиесілі. Екі ауданда да мың гектарға жуық жерді қолдану рұқсаты алынды. Бұл жер республикалық балансқа өтеді. Қаржыландыру көзі нақтыланып жатыр, - деді Айбол Данағұлов.
Сонымен бірге су тасқыны кезінде жарамыз болып қалған Жем көпіріне күрделі жөндеу жүргізіледі. Қазір мұнда ұзындығы 36 метр болатын уақытша көпір салынып жатыр. Жұмыс 10-наурызда аяқталады. Ал көпірдің өзі жазда қолданысқа беріледі. Қауылжыр көпірінде де дәл осынай жұмыс атқарылады.
Бұдан өзге биыл Ырғыз-Қызылорда, Қарабұтақ-Қостанай, Қандыағаш-Шалқар, Ақтөбе-Әлімбет жолы мен Солтүстік айналма жолда орташа жөндеу жұмыс жоспарланған. Шамамен 25,4 млрд теңге жұмсалады. Қаржы Қазақстан даму банкінен бөлініп, мердігерді анықтау үшін конкурс өтіп жатыр. Сонымен бірге шамамен 200 шақырымдық 4 жолды орташа жөндеу, 4 көпірді күрделі жөндеуге 28 млрд теңге сұралады.
Айта кетейік, БҚО-да жол жөндеуге бөлінген қаржыны жымқыру ісі бойынша тергеу аяқталды. Күдіктілер орындалған жұмыстар актілеріне жалған мәліметтерді жүйелі түрде енгізіп отырған.