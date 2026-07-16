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    Ақтөбеде бопсалау және тонаумен айналысқан 7 күдікті ұсталды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM - Олар адамды қорқытып, ақша алып отырған. Ал жәбірленуші несие рәсімдеп, депозиттегі ақшасын да шешіп берген.

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    Фото: видеодан алынған скрин

    Ақтөбе облыстық полиция департаменті Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері және арнайы мақсаттағы бөлімше жауынгерлері қала тұрғындарын бопсалау және тонаумен айналысқан топты ұстады. Олар ат-жөнсіз қарызсың деп айтып, күш көрсеткен.

    - Несие рәсімдеуге және депозиттегі ақша шешіп беруге мәжбүрлеген. Осылайша олар заңсыз жолмен 700 мың теңгені иемденіп, жәбірленушіге материалдық шығын келтірген. Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері жеті күдіктінің жеке басын анықтап, оларды ұстады. Барлығы ішкі істер органдарына жеткізілді,- деп хабарлады Ақтөбе облыстық ПД баспасөз қызметі.

    Қазір тергеу жүріп жатыр. Күдіктілердің тағы кімдерді қорқытқаны әзірге белгісіз. Полиция ұқсас оқиғаларды іздейді.

    Айта кетейік, ІІМ маусымда ғана елімізде бопсалау қылмысы 15%-ға азайғанын хабарлады.

    Қылмыс Полиция Ақтөбе Ақтөбе облысы
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
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