Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:31, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақтөбеде бір күн бұрын хабарсыз кеткен ерлі-зайыптының денесі табылды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Әйелдің денесінде зорлық белгілері бар. Ал ер адам асылып қалған.

    Ақтөбеде бір күн бұрын хабарсыз кеткен ерлі-зайыптының денесі табылды
    Фото: instagram.com/zello.poisk

    Ақтөбеде кеше 40 жастағы Аманжол Алмағанбетов, оның әйелі Гүлжахан Шектібаева із-түзсіз кетіп, іздеу жұмысы жүргізілді. Олар Ақтөбе қаласы 41-разьездегі үйінен шығып, хабарсыз қалған. Бүгін екеуінің де денесі қала шетінен табылды.

    — Полиция 1986 жылы туған әйелдің зорлық белгілері бар денесі табылуына байланысты қылмыстық іс қозғады. Одан кейінгі іс-шаралар барысында күйеуі асылып тұрған күйінде табылды. Оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс жүргізіп жатыр. Қажетті процестік әрекеттер жасалып, аумақ тексеріліп, заттай дәлелдемелер жинақталып жатыр. Тиісті сот-медициналық сараптамалар тағайындалды, — деп хабарлады облыстық ПД баспасөз қызметі.

    Еске салсақ, Ақтөбеде биыл дәрігер жоғалып, кейін оның денесі табылды. Күдікті өзімен бірге жұмыс істеген мейіргер болып шықты. Ол марқұм Абай Айсағалиевтің бет-әлпетіне ұқсайтын силикон масканы тапсырыспен алдырып, кейін оны пайдаланған. Сотталушы 20 жылға бас бостандығынан айырылды. 

    Алтынай Сағындықова
