    10:52, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Ақтөбеде екі көлік соқтығысып, 12 адам қаза тапты

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Оқиға Әйтеке би ауданы Белқопа ауылы маңында болды. Жүк көлігі мен жолаушылар тасымалдайтын ГАЗель соқтығысты. 

    Фото: Kazinform

    Оқиға бүгін Самара — Шымкент тасжолында болды. Полиция таратқан ақпаратқа сүйенсек, жүк көлігі қарсы бағытқа шығып кеткен.

    — Жол-көлік оқиғасы салдарынан екі жүргізуші мен ГАЗель автокөлігінің 10 жолаушысы көз жұмды. Тағы бес адам ауруханаға жеткізілді. Оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. ГАЗель аудан мен облыс орталығы арасында жолаушылар тасымалдаған, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық ПД ресми парақшасы.

    Қазір жедел тергеп-тексеру үшін тергеу тобы құрылды. 

    Айта кетелік БҚО-да жол апатынан бір адам қаза тауып, үшеуі ауруханаға жеткізілді

