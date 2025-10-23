10:52, 23 Қазан 2025 | GMT +5
Ақтөбеде екі көлік соқтығысып, 12 адам қаза тапты
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Оқиға Әйтеке би ауданы Белқопа ауылы маңында болды. Жүк көлігі мен жолаушылар тасымалдайтын ГАЗель соқтығысты.
Оқиға бүгін Самара — Шымкент тасжолында болды. Полиция таратқан ақпаратқа сүйенсек, жүк көлігі қарсы бағытқа шығып кеткен.
— Жол-көлік оқиғасы салдарынан екі жүргізуші мен ГАЗель автокөлігінің 10 жолаушысы көз жұмды. Тағы бес адам ауруханаға жеткізілді. Оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. ГАЗель аудан мен облыс орталығы арасында жолаушылар тасымалдаған, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық ПД ресми парақшасы.
Қазір жедел тергеп-тексеру үшін тергеу тобы құрылды.
Айта кетелік БҚО-да жол апатынан бір адам қаза тауып, үшеуі ауруханаға жеткізілді.