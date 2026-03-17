    20:36, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақтөбеде екі көлік соқтығысып, бес адам көз жұмды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Полиция қазір тергеу жүргізіп жатыр. Бір адам Байғанин аудандық ауруханасына жеткізілді.

    Фото: instagram.com/aktobe_zello

    Оқиға Ақтөбе-Атырау тасжолының Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылы маңында болды. «ВАЗ» және «DAF» автокөліктері соқтығысқан. 

    — Жол-көлік оқиғасы салдарынан «ВАЗ» автокөлігінің жүргізушісі мен төрт жолаушысы алған жарақаттарынан оқиға орнында қаза тапты. Бір жолаушы түрлі дене жарақаттарымен Байғанин аудандық орталық ауруханасына жеткізілді. Аталған жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталады, — деп хабарлады Ақтөбе облыстық ПД бастығының орынбасары Ардана Саймағамбетов.

    Айта кетейік, ақпан айында Ақтөбе-Атырау тасжолында 10 көлік соқтығысты. Оқиға Ақкемер ауылы маңында болды. Жол-көлік оқиғасы салдарынан үш адам түрлі жарақаттармен медициналық мекемеге жеткізілді. 

    Өлім-жітім Оқиға Аймақ Полиция Жол апаты Ақтөбе облысы
    Алтынай Сағындықова
